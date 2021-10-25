Україна

Київське Динамо дотисло СК Дніпро-1 та одноосібно очолило УПЛ – відео голів та огляд матчу 12-го туру.

Львівський Рух і Минай розписали результативну нічию в чемпіонаті. Луганська Зоря обіграла Колос та піднялась у єврокубкову зону.

Екс-форвард збірної Артем Мілевський попрощався з фанатами Динамо на НСК Олімпійський. Закарпатський Минай підписав екс-вінгера Динамо з досвідом в Іспанії.

Європа

У чемпіонаті Англії Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Зате Вест Хем без Ярмоленка переграв Тоттенхем і піднявся в зону ЛЧ, Лестер втримав перемогу над Брентфордом.

Мадридський Реал спокійно переграв Барселону на Камп Ноу в Ель Класіко. Тим часом Сосьєдад втримав нічию з Атлетіко й захопив лідерство у Ла Лізі, а Севілья у матчі з 8-ма голами перестріляла Леванте.

Міланський Інтер втратив перемогу над Ювентусом – "Стару синьйору" врятував звичний джокер. Натомість Аталанта розписала нічию з Удінезе з голом Маліновського.

Інші топ-події

Рональд Куман був атакований фанатами Барселони після поразки в Ель Класіко. Девід Бекхем стане амбасадором ЧС-2022 і заробить 150 мільйонів фунтів.

Хавбек Йозуа Кімміх підірвав Німеччину відмовою вакцинуватися. Німецький Вольфсбург оголосив про відставку ван Боммеля.