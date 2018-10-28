Головні новини футболу 24 жовтня: Барселона без Мессі здолала Інтер, ПСЖ і Наполі не виявили сильнішого

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 жовтня.

Ліга чемпіонів

Завершився 3-й тур групового етапу ЛЧ. Іспанська Барселона впевнено обіграла Інтер за відсутності Мессі. Натомість в іншому поєдинку групи ПСВ врятував нічию у матчі з Тоттенхемом, який догравав зустріч у меншості.

Також англійський Ліверпуль розгромив Црвену Звезду, а французький Парі Сен-Жермен врятувався в матчі з Наполі.

Німецький Шальке з Коноплянкою не зміг дотиснути Галатасарай у Стамбулі. Дортмундська Борусія знищила Атлетіко Дієго Сімеоне. Порту впевнено переміг Локомотив у Москві, а Монако та Брюгге розійшлись миром у Бельгії.

Ліга Європи

Київське Динамо відлетіло до Франції на матч із Ренном без Бєсєдіна, але з Вербічем. Головний тренер "біло-синіх" розповів про підготовку до матчу – передматчева прес-конференція Хацкевича.

Натомість полтавська Ворскла полетіла в Азербайджан на матч Ліги Європи з Карабахом. Керманич полтавців Василь Сачко заявив, що поважає Карабах, але не боїться азербайджанців.

Інші топ-події

Лідер Вест Хема Марко Арнаутовіч зворушливо підтримав травмованого Андрія Ярмоленка. А сам український вінгер подякував усім за підтримку в спеціальному відеозверненні.

У Юнацькій лізі УЄФА Динамо U-19 розтрощило Септемврі в повторному матчі раунду плей-оф переможців і вийшло до наступного етапу.

Також ФІФА заборонить проводити в Маямі матч іспанської Ла Ліги Жирона – Барселона, а президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче революційно змінити футбол через ідею Суперліги.