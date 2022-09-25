Вірменія – Україна

Підопічні Олександра Петракова змогли реабілітуватися за нещодавнє фіаско в Шотландії. Україна розгромила Вірменію, забивши 5 голів. До перерви "синьо-жовті" відзначилися лише раз, але в другому таймі голи пішли, наче з рогу достатку. 0:5 – відео голів і огляд поєдинку в Єревані.

Олександр Петраков проаналізував перемогу і запевнив, що Україна спробує обіграти Шотландію в матчі за вихід у Лігу А. Поєдинок відбудеться вже 27 вересня, а "синьо-жовтих" влаштує лише перемога. Будь-який інший результат залишить нашу збірну на другій сходинці групи.

На ключовий матч у Кракові Україна вже втратила одного гравця, який не допоможе команді через дискваліфікацію.

Ліга націй

В інших матчах 5-го туру екс-динамівець і Ко шокували Холанда, а Шотландія переграла Ірландію та підходить лідером до гри з Україною.

Ізраїль вийшов у Лігу А, а Португалія легко розбила Чехію, захопивши перше місце в групі після сенсаційної поразки Іспанії. Кріштіану Роналду не забив – можливо, завадило пошкодження. Ще в першому таймі зірковий нападник розбив ніс і на деякий час пішов з поля, стікаючи кров'ю.

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