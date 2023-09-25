Україна

СК Дніпро-1 вистраждав дебютну перемогу для Максимова, здолавши Зорю. Колос продовжив серію без перемог у матчі з Металістом 1925.

Юрій Вернидуб наїхав на гравців Кривбаса попри розгром над Ворсклою. Руслан Ротань намагався подати у відставку після розгрому від Чорноморця.

Наші за кордоном

Челсі програв ще й Астон Віллі вдома – Мудрик створив момент матчу, але став жертвою вилучення, провали новачків. Забарний з невдалим виступом поступився Де Дзербі. Арсенал розписав бойову нічию у дербі з Тоттенхемом – Зінченко розігнав гольову атаку, Сон забив 150-й гол.

Трубін врятував перемогу для Бенфіки, відбивши пенальті. Кочергін забив у божевільному матчі Ракува з 8 голами. Булеца віддав асист на переможний шедевр. Яремчук досі не дебютував за Валенсію – наставник "кажанів" пояснив, чому ігнорує українця.

Світ

Атлетіко ефектно переміг Реал у дербі, забивши три голи головою – "вершкові" зазнали першої поразки в сезоні. ПСЖ розгромив Марсель з шикарним голом Хакімі та дублем Рамуша, а Мбаппе травмувався. Барселона втратила лідера команди – він ризикує пропустити матч з Шахтарем.