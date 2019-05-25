Головні новини футболу 24 травня: Україна U-20 здолала США в першій грі на ЧС-2019, сага з трансфером Маліновського

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 травня.

Чемпіонат світу U-20

Збірна України U-20 стартувала на Мундіалі-2019 перемогою над США. Героєм зустрічі став Андрій Лунін зі своїми сейвами, а також Сергій Булеца та Денис Попов, які відзначилися голами. Захисник Динамо прокоментував свій м'яч за збірну, присвятивши його дівчині. Наставник української молодіжки сказав, що йому сподобалася кінцівка поєдинку.

Після цієї вікторії Україна вийшла на друге місце в групі, адже Нігерія в паралельному матчі розбила Катар з більшим рахунком і очолила квартет. Також варто відзначити, що Нова Зеландія на польських полях знищила Гондурас, а Уругвай переміг Норвегію.

Наші за кордоном

Євген Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті. Український хавбек вже має пропозицію від іншого учасника Ліги чемпіонів.

Руслан Маліновський може замінити в Наполі двох відомих хавбеків. Неаполітанці пропонують за українського гравця 15 млн євро, Арсенал також вмикається у боротьбу. До слова, Маліновський втратив у Генку тренера – його переманив прямий конкурент.

Сергій Рибалка дублем допоміг Сівасспору в суперматчі переграти чинного чемпіона Туреччини – українець став найкращим гравцем поєдинку проти Галатасарая.

Україна

Поки Динамо не просвітило подальшу долю Олександра Хацкевича, ЗМІ продовжують поширювати чутки навколо "біло-синіх". Київський клуб нібито може очолити чеський фахівець. Іншим претендентом вважається польський фахівець, який міг замінити Шевченка у збірній України, а став розчаруванням року. Щоправда, Ігор Суркіс заявив, що він не веде перемовини ні з ким, а Хацкевич залишиться в команді, якщо переконає.

Динамо за інформацією преси хоче отримати за Циганкова не менше 25-30 млн євро. Сідклей може повернутись на батьківщину – кияни отримали пропозицію щодо захисника. Шахтар, у свою чергу, прагне підписати захисника, який перебував у структурі Ювентуса. Паулу Фонсека трьох гравців команди достроково відпустив на відпочинок.