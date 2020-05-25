toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
АРТЕМ МІЛЕВСЬКИЙ ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 24 травня: Шахтар виграв перший матч після паузи, Мілевський драматично програв фінал Кубка

07:00 691 Читать на русском
Головні новини футболу 24 травня: Шахтар виграв перший матч після паузи, Мілевський драматично програв фінал Кубка
Шахтар розгромив Рух у спарингу / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 травня.

Україна

Шахтар розгромив Рух у першому поєдинку після двомісячної паузи. "Гірники" пропустили першими, проте потім відправили у ворота львів'ян одразу 4 м'ячі – дивіться відео голів та огляд товариського матчу.

Захисник Шахтаря Додо зацікавив ПСЖ – раніше "гірники" відмовили Баварії, яка пропонувала за бразильця 20 млн євро.

Динамо увійшло у топ-5 команд Європи за кількістю ігрового часу у клубних вихованців.

Стадіон Чорноморець офіційно проданий лише з 17-ї спроби. Новим власником арени, на якій виступає однойменна команда, стала американська компанія. Також може отримати нового власника і сам одеський клуб – у придбанні Чорноморця начебто зацікавлений народний депутат Вадим Новинський.

Наші за кордоном

Динамо Брест програло БАТЕ у фіналі Кубка Білорусі 2019/20. Єдиний гол був забитий після розіграшу кутового на 121-й хвилині гри, за декілька секунд до фінального свистка. Артем Мілевський вийшов у старті та отримав травму в екстра-таймі, а от Євген Хачеріді так і не з'явився на полі.

Олександр Зінченко провів перше тренування з Манчестер Сіті після виходу з карантину – заняттю українця та його партнерів не завадили навіть злива з градом.

Світ

Повторні тестування на коронавірус у клубах АПЛ виявили нових хворих. Наразі відновлення чемпіонату Англії все ще планується на червень.

Матч Ліги чемпіонів Ліверпуль – Атлетіко коштував життя десяткам вболівальників, які тоді ж підхопили коронавірус. Такого висновку дійшли британські фахівці.

Шальке знову зганьбився, РБ Лейпциг розгромив Майнц – результати недільних матчів 27 туру Бундесліги.

blog_ava
Сьомін визнав, що поспішив покинути Динамо заради Локомотива
08:27
1410
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
5
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук