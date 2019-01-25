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ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Головні новини футболу 24 січня: визначились фіналісти Кубка англійської ліги, Ракицький на шляху в Зеніт

07:00 8 Читать на русском
Головні новини футболу 24 січня: визначились фіналісти Кубка англійської ліги, Ракицький на шляху в Зеніт
Челсі – другий фіналіст Кубка ліги / фото: ФК Челсі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 січня.

Україна

Ярослав Ракицький покинув розташування Шахтаря на зборах у Туреччині. За інформацією ЗМІ, перехід захисника збірної України в Зеніт – справа найближчого часу. Трансфером займається екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук. Шахтар вже опублікував відео всіх голів Ракицького у футболці "гірників".

Карпати не заплатили Севільї за перехід Хорхе Карраскаля – іспанці готові скаржитись в УЄФА.

Динамо стало найуспішнішим українським клубом у 2018 році, Шахтар серйозно опустився в рейтингу. Збірна України може зіграти 2 контрольні матчі у 2019 році.

Трансфери

Монако відсторонив Тьєррі Анрі від роботи з командою. Француза може замінити Леонарду Жардім – колишній тренер команди.

Екс-гравець Челсі Джон Обі Мікел підписав контракт з Мідлсбро, а півзахисник Динамо Нікіта Корзун перейшов у Аль-Фатех, кольори якого захищає Максим Коваль. Оренда білоруса розрахована на рік.

Брендан Роджерс підтвердив інтерес Селтіка до Мар'яна Шведа, проте зазначив, що якщо трансфер і відбудеться, то гравець, швидше за все, піде у оренду.

Інші головні події

Челсі переміг Тоттенхем в серії післяматчевих пенальті та став другим фіналістом Кубка англійської ліги 2018/19. Після поразки в першому матчі "аристократи" змогли взяти реванш на своєму полі та більш вдало виконати післяматчеві 11-метрові удари. У фіналі Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.

Реал здобув вольову перемогу над Жироною в першому поєдинку 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дубль оформив Серхіо Рамос, по разу відзначились Лукас Васкес та Карім Бензема.

В матчі Кубка Бельгії Роман Яремчук відзначився голом, а Ігор Пластун отримав червону картку.

Поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою на борту. Як заявили правоохоронці, шансів знайти футболіста та пілота живими практично немає.

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