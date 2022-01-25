Польовий гравець у воротах на КАН / Getty Images

Україна

Шахтар зіграв перший спаринг у 2022 році. "Гірники" розгромили австрійський Вольфсберг, хоча пропустили першими. Дебют новачків і розкішний гол Жуніора Мораєса – відеоогляд матчу.

Також Шахтар може натуралізувати ще одного легіонера – потенційне підсилення і для збірної України.

Андрій Шевченко дізнався імена потенційних асистентів у збірній Польщі – один з них став автором найбільшого фіаско українця. Щоправда, українському тренеру слід терміново владнати питання з Дженоа, адже призначення перебуває під загрозою зриву.

Помер легендарний масажист та фізіотерапевт Динамо, який працював у клубі з 80-х років.

Трансфери

Захисник Динамо може продовжити кар'єру у Франції. Попередні перемовини вже проведені.

Баварія втратить основного оборонця, який влітку стане вільним агентом і відмовився підписувати новий контракт.

Аталанта підписала Жеремі Бога з Сассуоло. Нападником раніше цікавився Шахтар, але бергамаски виграли боротьбу за гравця.

Світ

Унікальний матч зіграли в 1/8 фіналу Кубка Африки. У воротах Коморських островів впродовж всього поєдинку грав польовий футболіст. Його диво-сейв не допоміг сенсації турніру уникнути вильоту.

Маріо Балотеллі повертається у збірну Італії. Скандальний форвард отримав виклик від Роберто Манчіні.

Чергова відставка в АПЛ. Чемпіон Англії звільнений з посади лише через три місяці після призначення.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду.