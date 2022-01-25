Головні новини футболу 24 січня: Шахтар виграв спаринг і планує натуралізацію, захисник-голкіпер на Кубку Африки
"Футбо л24" презентує дайджест головних новин за 24 січня.
Україна
Шахтар зіграв перший спаринг у 2022 році. "Гірники" розгромили австрійський Вольфсберг, хоча пропустили першими. Дебют новачків і розкішний гол Жуніора Мораєса – відеоогляд матчу.
Також Шахтар може натуралізувати ще одного легіонера – потенційне підсилення і для збірної України.
Андрій Шевченко дізнався імена потенційних асистентів у збірній Польщі – один з них став автором найбільшого фіаско українця. Щоправда, українському тренеру слід терміново владнати питання з Дженоа, адже призначення перебуває під загрозою зриву.
Помер легендарний масажист та фізіотерапевт Динамо, який працював у клубі з 80-х років.
Трансфери
Захисник Динамо може продовжити кар'єру у Франції. Попередні перемовини вже проведені.
Баварія втратить основного оборонця, який влітку стане вільним агентом і відмовився підписувати новий контракт.
Аталанта підписала Жеремі Бога з Сассуоло. Нападником раніше цікавився Шахтар, але бергамаски виграли боротьбу за гравця.
Світ
Унікальний матч зіграли в 1/8 фіналу Кубка Африки. У воротах Коморських островів впродовж всього поєдинку грав польовий футболіст. Його диво-сейв не допоміг сенсації турніру уникнути вильоту.
Маріо Балотеллі повертається у збірну Італії. Скандальний форвард отримав виклик від Роберто Манчіні.
Чергова відставка в АПЛ. Чемпіон Англії звільнений з посади лише через три місяці після призначення.
Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду.