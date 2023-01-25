"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 24 січня 2023 року. Динамо стартувало на зборах із розгрому, Шахтар готується втратити гравця збірної України, долю тренера якої хоча б трохи прояснив глава УАФ.

Україна

Динамо програло перший матч у 2023 році. Повний розгром, плачевна гра – лише 1 гравець справляє бодай трохи позитивне враження. Рапід розтрощив Динамо з шедевром і дублем екс-партнера Коноплянки.

Хто очолить збірну України – питання за 2 місяці до старту кваліфікації на Євро-2024 досі відкрите. Павелко пролив світло на переговори з головним фаворитом. Ребров готовий очолити збірну України, суттєво втративши в зарплаті. Екс-тренер Динамо відмовляється від великих грошей і готовий будувати єдину структуру на рівні всіх збірних.

Тимощук оскаржував довічну дискваліфікацію в Україні. Апеляцію манкурта прогнозовано відхилили на офіційному рівні.

Матчі

Баварія врятувалась від ганьби з Кельном на останніх хвилинах завдяки шедевральному пострілові Кімміха здалеку. Якщо мюнхенці двічі поспіль втрачають очки, то Вольфсбург після рестарту оформив 2 розгром за 3 дні – із загальним рахунком 11:0.

Лаціо ефектно знищив Мілан і піднявся на 3 місце. "Россонері" пропустили 4 голи в Римі, відтак Наполі зберіг 12-очковий відрив у Серії А.

Ньюкасл переграв Саутгемптон у півфіналі Кубка ліги. Арбітр скасував два голи і показав червону картку захиснику "святих". Нік Поуп видав 10 поспіль офіційний матч, в якому не пропустив жодного м'яча.

Трансфери

Трансфер Мудрика спонукав УЄФА ввести нове обмеження. Хитрощі Челсі більше не пройдуть, розбивати трансферні витрати тепер можна максимум на 5 років.

Чемпіон Європи Сантуш офіційно став новим тренером збірної Польщі. Все-таки португалець, але не Паулу Бенту, який ще днями був головним фаворитом.

Матвієнко погодив контракт із клубом АПЛ. Журналіст озвучив деталі й суму угоди. Романо підтверджує, що Шахтар отримав офіційну пропозицію від Брайтона. Однак "гірники" хочуть значно більше, ніж наразі пропонує клуб, який тренує їхній колишній наставник Де Дзербі.

Роналду вимагав місце у двох грандах, а дістав звання "божевільного". Стали відомі деталі конфлікту з агентом після 20 років разом. Кріштіану дуже хотів у Челсі чи Баварію.