Головні новини футболу 24 січня: невдача Динамо на зборах, виліт Ліверпуля з Кубка Англії від МЮ, кінець саги Озіла
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 січня.
Україна
Київське Динамо не обіграло збірну Йорданії в останньому матчі зборів – відеоогляд спарингу в Еміратах.
Донецький Олімпік підписав вихованця Порту Нкенга, який відразу відзначився дублем у контрольному матчі.
Тим часом СК Дніпро-1 оголосив про підписання другого зимового новачка. Натомість Динамо може віддати кількох гравців в оренду – Десна готова працевлаштувати одного з них.
Європа
У Кубку Англії Манчестер Юнайтед перестріляв Ліверпуль і вийшов на Вест Хем – відео голів та огляд матчу 4-го раунду.
Туринський Ювентус впевнено здолав Болонью та піднявся у зону Ліги чемпіонів. Натомість Лаціо здобув вольову перемогу над Сассуоло, а Верона здолала Наполі попри рекордний гол Лосано.
У Прімері Барселона без Мессі здолала Ельче з курйозним голом де Йонга. Мадридський Атлетіко впевнено переміг Валенсію й подовжив виграшну серію у Ла Лізі до семи матчів.
Інші топ-події
Хавбек Месут Озіл офіційно став гравцем Фенербахче та зворушливо попрощався з Арсеналом.
Форвард Роман Яремчук став найгіршим гравцем Гента у тріумфальному матчі. Натомість Євген Шахов голом допоміг АЕКу втримати нічию з ПАОКом.
Чемпіон світу Кевін Гроскройц завершив кар'єру у віці 32 років. Авіакатастрофа забрала життя 4 гравців та президента бразильського клубу.