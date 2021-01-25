Україна

Київське Динамо не обіграло збірну Йорданії в останньому матчі зборів – відеоогляд спарингу в Еміратах.

Донецький Олімпік підписав вихованця Порту Нкенга, який відразу відзначився дублем у контрольному матчі.

Тим часом СК Дніпро-1 оголосив про підписання другого зимового новачка. Натомість Динамо може віддати кількох гравців в оренду – Десна готова працевлаштувати одного з них.

Європа

У Кубку Англії Манчестер Юнайтед перестріляв Ліверпуль і вийшов на Вест Хем – відео голів та огляд матчу 4-го раунду.

Туринський Ювентус впевнено здолав Болонью та піднявся у зону Ліги чемпіонів. Натомість Лаціо здобув вольову перемогу над Сассуоло, а Верона здолала Наполі попри рекордний гол Лосано.

У Прімері Барселона без Мессі здолала Ельче з курйозним голом де Йонга. Мадридський Атлетіко впевнено переміг Валенсію й подовжив виграшну серію у Ла Лізі до семи матчів.

Інші топ-події

Хавбек Месут Озіл офіційно став гравцем Фенербахче та зворушливо попрощався з Арсеналом.

Форвард Роман Яремчук став найгіршим гравцем Гента у тріумфальному матчі. Натомість Євген Шахов голом допоміг АЕКу втримати нічию з ПАОКом.

Чемпіон світу Кевін Гроскройц завершив кар'єру у віці 32 років. Авіакатастрофа забрала життя 4 гравців та президента бразильського клубу.