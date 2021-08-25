Україна

Динамо відмовилося знижувати ціну на Жерсона Родрігеса, яким цікавляться в Італії. Також кияни оштрафували легіонера, який порушив контрактні зобов'язання. Іншого іноземця Динамо – Томаша Кендзьору – сватають у Росію.

Захисник "біло-синіх" і збірної України Ілля Забарний разом з перлинами МЮ та Барселони опинився в списку головних талантів світу.

Лучано Лучі, який потрапив у ДТП 23 серпня, був прооперований. Загрози його життю немає. На відміну від водія автомобіля, у якому перебував голова Комітету арбітрів УАФ. Лікарі борються за його життя.

Олег Гусєв може увійти в тренерський штаб збірної України. Щоправда, Динамо не бажає відпускати асистента Мірчі Луческу, але румун готовий погодитися на такий варіант за однієї умови.

Україна відсвяткувала 30 років Незалежності – зірки збірної та легендарні легіонери привітали з цією знаменною подією. Також "Футбол 24" підготував топ-10 українських тренерів на цей момент.

Ліга чемпіонів

Монако і Шахтар прибули у Харків на вирішальний матч за груповий турнір ЛЧ 2021/22. Ніко Ковач та Роберто Де Дзербі дали традиційні прес-конференції напередодні поєдинку на ОСК Металіст. Обидва тренери віддали належне супернику і відмовилися називати фаворита в боротьбі за путівку до основної стадії турніру.

Також у вівторок були зіграні три матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Бенфіка втримала нічию з ПСВ, граючи в меншості годину. Цей результат дозволив Роману Яремчуку і його партнерам кваліфікуватися в груповий турнір. А от Ігор Харатін, Олександр Зубков та Ігор Пластун зіграють в Лізі Європи – їхні команди вилетіли з ЛЧ.

Світ

Із захисника і проблеми для Ярмоленка у форварда з рекордом в АПЛ – він здатний привести українця до сенсації.

У Парижі натякнули на можливість підписання Кріштіану Роналду, який начебто хоче піти з Ювентуса ще в поточне трансферне вікно.

Мадридський Реал продовжив контракт зі ще одним лідером команди – після Луки Модріча і Каріма Бензема настала черга іншого легіонера. А от із Кіліаном Мбаппе поки не складається – ПСЖ відхилив першу пропозицію "вершкових".