"Футбол 24" презентує дайджест новин за 24 серпня 2022 року. Шахтар дізнався усіх потенційних суперників на стадії групового турніру Ліги чемпіонів 2022/23. Рух і Металіст ледь дограли поєдинок української Прем'єр-ліги.

Україна

Металіст переміг Рух у скандальному матчі з трьома повітряними тривогами – гра тривала 4 години і 27 хвилин. Харківський клуб тріумфально повернувся в УПЛ. А починалося все зі скандалу. Рух не пустив Setanta на матч із Металістом. Це вже другий ігнор прав офіційного телетранслятора за стартовий тур Прем'єр-ліги. УПЛ все задокументувала і відправила на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Перерви, викликані повітряними тривогами, тривали загалом 2 з половиною години. Зрештою, Металіст вирвав перемогу.

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