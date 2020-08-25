Головні новини футболу 24 серпня: Карпати змінили тренера, Динамо відпускає двох форвардів, чистка в Барселоні

Україна

Карпати офіційно призначили нового головного тренера – команду очолив знаковий екс-гравець "левів". СК Дніпро-1 може підписати відразу двох колишніх зірок Дніпра, які виходили у фінал Ліги Європи. Окрім цього, дніпряни повинні підсилитися талантом Динамо і хавбеком Порту, який вже грав в Україні.

Ісмаїлі розпочав тренування після важкої травми коліна. Марнотрат Супряга, розігрувач Кендзьора і сенсаційний дриблер з Олександрії – найкращі в першому турі УПЛ. "Футбол 24" записав інтерв'ю з найкращим гравцем старту Прем'єр-ліги. "Рудаков поставив мене у ворота": він взяв пенальті від Тайсона та Марлоса і до останнього вірив, що гратиме в Динамо.

Динамо

Кияни шукають своїм форвардам нові команди. Колос підписав Євгена Ісаєнка. Динамо також може відпустити Назарія Русина – на нього є два претенденти. Русин і Вантух одужали від коронавірусу та приєднались до тренувань.

Ігор Суркіс окреслив головні цілі Динамо – перемога над Шахтарем в Суперкубку не в пріоритеті. Потенційний новачок Динамо вже розмовляє українською і шокує своєю універсальністю – може зіграти на чотирьох позиціях.

Європа

Баварія напередодні виграла Лігу чемпіонів, здолавши ПСЖ. Читайте наш розбір німецько-французького фіналу. УЄФА назвав символічну збірну ЛЧ 2019/20 – домінація Бундесліги та ПСЖ, відсутність Мессі та Роналду.

Рональд Куман отримав повний контроль над трансферами Барселони. Новий наставник каталонців сповістив Луїсу Суаресу, щоб той шукав новий клуб. Також нідерландець не розраховує на ще двох зірок Барселони.

Олександр Зінченко написав пояснювальну записку для Пепа Гвардіоли – українець перепросив через відвертість Влади Седан. А ще пара відсвяткувала пишне весілля.