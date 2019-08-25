toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 24 серпня: Динамо в дебютному матчі Михайличенка не обіграло Олімпік, невдачі Реала та МЮ

07:00 32 Читать на русском
Головні новини футболу 24 серпня: Динамо в дебютному матчі Михайличенка не обіграло Олімпік, невдачі Реала та МЮ
Динамо зіграло унічию з Олімпіком / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 серпня.

Україна

5-й тур УПЛ стартував трьома матчами. У Києві Динамо не змогло обіграти Олімпік в дебютному поєдинку під керівництвом Олексія Михайличенка. На гол Сергія Політила кияни відповіли красивим влучним ударом Циганкова, для якого цей м'яч став дебютним у сезоні. Обидві команди завершували матч у неповних складах – дивіться відео голів та огляд матчу.

Олексій Михайличенко прокоментував невдачу своєї команди – у разі перемоги Шахтаря над Маріуполем "гірники" відірвуться вже на 8 очок (щоправда, у киян є гра в запасі).

В інших поєдинках зафіксовані розгроми з однаковим рахунком 3:0 – Десна перемогла Олександрію, а Колос капітулював перед Ворсклою.

Збірна України U-18 виграла міжнародний турнір в Чехії.

Топ-чемпіонати

Вест Хем здобув дебютну перемогу в сезоні – Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у старті та отримав непогані оцінки. В матчі лідерів АПЛ Ліверпуль легко переміг Арсенал. Манчестер Юнайтед знову втратив очки – цього разу "червоні дияволи" програли Крістал Пелас і знову не забили пенальті.

В Іспанії Реал втратив очки у поєдинку з Вальядолідом – Андрій Лунін провів весь матч у запасі, а гол Гвардіоли позбавив "бланкос" двох очок.

Стартував чемпіонат Італії – Ювентус та Наполі здобули різні перемоги. В Бундеслізі Баварія розгромила Шальке та піднялася у верхню частину таблиці.

Інші головні події

Іван Петряк забив дебютний гол за угорський Фехервар. Інший гравець збірної України – Василь Кравець – може опинитися у системі Барселони.

Шахтар продав Густаво Бланко Лещука в Туреччину.

blog_ava
Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю
01:27
5614
Теги
Світ Дайджест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
37
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук