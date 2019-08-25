Головні новини футболу 24 серпня: Динамо в дебютному матчі Михайличенка не обіграло Олімпік, невдачі Реала та МЮ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 серпня.
Україна
5-й тур УПЛ стартував трьома матчами. У Києві Динамо не змогло обіграти Олімпік в дебютному поєдинку під керівництвом Олексія Михайличенка. На гол Сергія Політила кияни відповіли красивим влучним ударом Циганкова, для якого цей м'яч став дебютним у сезоні. Обидві команди завершували матч у неповних складах – дивіться відео голів та огляд матчу.
Олексій Михайличенко прокоментував невдачу своєї команди – у разі перемоги Шахтаря над Маріуполем "гірники" відірвуться вже на 8 очок (щоправда, у киян є гра в запасі).
В інших поєдинках зафіксовані розгроми з однаковим рахунком 3:0 – Десна перемогла Олександрію, а Колос капітулював перед Ворсклою.
Збірна України U-18 виграла міжнародний турнір в Чехії.
Топ-чемпіонати
Вест Хем здобув дебютну перемогу в сезоні – Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у старті та отримав непогані оцінки. В матчі лідерів АПЛ Ліверпуль легко переміг Арсенал. Манчестер Юнайтед знову втратив очки – цього разу "червоні дияволи" програли Крістал Пелас і знову не забили пенальті.
В Іспанії Реал втратив очки у поєдинку з Вальядолідом – Андрій Лунін провів весь матч у запасі, а гол Гвардіоли позбавив "бланкос" двох очок.
Стартував чемпіонат Італії – Ювентус та Наполі здобули різні перемоги. В Бундеслізі Баварія розгромила Шальке та піднялася у верхню частину таблиці.
Інші головні події
Іван Петряк забив дебютний гол за угорський Фехервар. Інший гравець збірної України – Василь Кравець – може опинитися у системі Барселони.
Шахтар продав Густаво Бланко Лещука в Туреччину.