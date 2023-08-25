Єврокубки

Динамо і Бешикташ видали вогняну драму в матчі Ліги конференцій. Кияни забили два красиві голи, але пропустили тричі.

Динамо перед грою втратило Ярмоленка. Андрій через проблеми зі здоров'ям може пропустити матчі збірної України проти Англії та Італії.

Славія на останніх хвилинах дотиснула Зорю. Сейви голкіпера не врятували луганців у матчі плей-офф Ліги Європи.

Наші за кордоном

Челсі пояснив несподівану відсутність Мудрика. Михайло отримав пошкодження, через яке не зможе зіграти в наступному матчі АПЛ.

Анчелотті оголосив, чи зіграє Андрій Лунін у воротах Реала проти Сельти. Назарій Русин таки стане гравцем 6-разового чемпіона Англії.

Коваленко залишиться в Італії – Віктор знайшов новий клуб. Український тренер очолив лідера закордонного чемпіонату.

Світ

Манчестер Сіті оформив черговий трансфер – новачок взяв номер, під яким грав Зінченко. Водночас Манчестер Сіті продав 5-разового чемпіона АПЛ до Роналду. Один із найяскравіших гравців Іспанії шокував, обравши Саудівську Аравію замість Ліги чемпіонів.