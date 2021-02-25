"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 лютого.

Ліга чемпіонів

Мадридський Реал на виїзді мінімально переміг Аталанту, граючи у більшості весь матч – відео гола та огляд матчу 1/8 фіналу турніру.

Англійський Манчестер Сіті впевнено здолав Борусію М і впритул наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів – відео забитих м'ячів та огляд найцікавіших моментів поєдинку.

Ліга Європи

Київське Динамо прибуло до Бельгії на матч Ліги Європи. Брюгге – Динамо: бельгійці ризикують втратити ще двох лідерів на матч-відповідь проти киян.

Мірча Луческу поспілкувався із пресою напередодні протистояння з Брюгге. Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру провів прес-конференцію перед матчем-відповіддю проти Маккабі Тель-Авів.

Інші топ-події

Іспанська Барселона розгромила Ельче з дублем Мессі – відео голів та огляд матчу Прімери.

УЄФА скасував проведення Євро 2021 U-19, на який потрапила збірна України. Оборонець Вірджил ван Дейк повернувся до тренувань на полі, а для Клоппа є ще один позитив, попри ризик Хендерсона вилетіти до кінця сезону і навіть пропустити Євро.