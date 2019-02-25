Головні новини футболу 24 лютого: Ман Сіті виграв Кубок ліги, Зінченко – найкращий у фіналі, Карпати розтрощили Ворсклу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 лютого.

Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок англійської ліги

У фіналі Кубка англійської ліги 2018/19 Манчестер Сіті переміг Челсі у серії пенальті. Основний час поєдинку завершився без голів, а в серії пенальті перемогу здобула команда Гвардіоли – відеоогляд матчу. До слова, Манчестер Сіті виграв Кубок ліги другий рік поспіль, а Хосеп Гвардіола наздогнав Жозе Моурінью за кількістю виграних трофеїв – у обох тренерів їх по 25.

Олександр Зінченко відіграв весь поєдинок та став найкращим гравцем фіналу за версією WhoScored, отримавши найвищу оцінку.

Матч не обійшовся без скандалу – голкіпер Челсі Кепа Аррізабалага відмовився залишати поле за хвилину до серії пенальті, чим дуже розлютив Мауріціо Саррі, який запланував зробити заміну.

Україна

19 тур УПЛ продовжився двома матчами, у яких перемогу святкували гості. Десна здолала Арсенал-Київ та зуміла забити найшвидший м'яч у поточному чемпіонаті.

У Полтаві Карпати розгромили Ворсклу з рахунком 4:0. Новий тренер "левів" Фабрі Гонсалес вдало дебютував у чемпіонаті України. Хет-трик оформив Мар'ян Швед, який став героєм поєдинку. Дивіться відео забитих м'ячів зустрічі.

Збірна України дізналась суперників на чемпіонаті світу серед команд U-20, який пройде у травні-червні цього року в Польщі.

Захисник збірної України Василь Кравець дебютував за Леганес у Прімері. Не надто вдало – українець став одним із винуватців пропущеного гола, але його команда змогла вирвати нічию.

Шахтар близький до підписання чергового бразильця – в Україну може переїхати нападник Греміо Тете.

Інші головні події дня

Реал переміг Леванте завдяки двом голам з пенальті. Захисник мадридців Начо отримав червону картку та не зможе зіграти у поєдинку наступного туру проти Барселони.

В Італії Ювентус здолав Болонью, а Інтер у феєричному матчі втратив перемогу над Фіорентиною на 90+10 хвилині.

Борусія Д перервала серію невдач, здолавши Байєр. Дортмундці продовжують лідирувати у чемпіонаті, випереджаючи Баварію на 3 очки.

В центральному поєдинку туру АПЛ Манчестер Юнайтед та Ліверпуль розійшлися миром. Поєдинок завершився нульовою нічиєю, але запам'ятався епідемією травм: одразу четверо футболістів змушені були покинути поле ще у першому таймі, з них троє – гравці МЮ.

В АПЛ відбулася чергова тренерська відставка – Лестер звільнив Клода Пюеля.