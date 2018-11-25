Головні новини футболу 24 листопада: Зінченко і Коноплянка із сумними розгромами, провал Реала, Челсі та Баварії

Олександр Зінченко і його карате на тренуванні Манчестер Сіті

Олександр Зінченко та Євген Коноплянка повертаються на свої місця у запасі після ігор за збірну України, сенсації і у топ-чемпіонатах Європи. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 листопада.

Українці за кордоном

Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІ. Дебютний матч українця у Прімері вийшов неоднозначним. Водночас наставник Леганеса вважає Луніна лише запасним, про що оголосив після перемоги.

Шальке нарешті прорвало – команда Тедеско з хокейним рахунком розбомбила сусіда по таблиці, але наш Євген Коноплянка провів увесь матч у запасі. Прикро, адже капітан збірної України почав програвати конкуренцію навіть Скшибскі, який прийшов з другого дивізіону і вистрілив дуплетом.

Манчестер Сіті розтрощив Вест Хем у Лондоні. Господарям не вистачало травмованого Андрія Ярмоленка. А ось у команди Гвардіоли всю гру на лаві запасних просумував інший українець – Олександр Зінченко.

Десна і Маріуполь вриваються у топ-6 УПЛ

Карпати поступилися Десні та продовжили антирекордну домашню серію поразок в чемпіонаті України до 5-го поспіль матчу. Львів'яни могли наблизитись до шістки, яка змагатиметься за єврокубки в другій частині сезону, натомість зазнали поразки, що фактично ставить хрест на меті. Десна ж піднялась на 5-е місце і має всі шанси виконати поставлене завдання виходу в топ-6.

Маріуполь мінімально здолав Ворсклу й повернувся в першу половину таблиці. Щоправда Зоря посуне команду Бабича і чернігівський клуб, коли переможе Олімпік. Крім, того, луганська команда ще й може на 4-е місце вийти, якщо зможе взяти 3 очки в неділю, 25-го листопада.

Реал, Челсі та Баварія синхронно провалюються

Ейбар сенсаційно розтрощив Реал у 13-му турі чемпіонату Іспанії.