Україна

Стартував 15-й тур УПЛ. Шахтар не зміг обіграти Полісся – героїзм Бойка, кінець фантастичної серії в чемпіонаті та загроза серйозної втрати на ЛЧ. "Гірники" втратили очки у другому турі поспіль та ризикують відпустити лідера.

Перша ліга: Карпати розбили Ниву за тайм, невдача Буковини і перемога Металіста – група А завершила осінню частину сезону.

Відомий ультрас Динамо загинув на війні з Росією – раніше ВРУ визнала його політв'язнем.

Георгій Судаков спровокував божевілля серед європейських грандів – Ман Сіті, Барса і ще 8 клубів полюють на українця.

Топ-чемпіонати

Жирона залучила до основи ще одного українця. Екс-хавбек Динамо провів тренування з Довбиком і Циганковим.

Михайло Мудрик залякує Ньюкасл перед дуеллю в АПЛ – Челсі похизувався ефектним голом українця.

Баварія перемогла Кельн – Кейн повернув Мюнхен на вершину Бундесліги й встановив ще два історичні рекорди.

ПСЖ розбив Монако у надрезультативному матчі – дебютний гол Дембеле, епічний привоз Доннарумми.

У Мудрика нові проблеми, Холанда "опустили" та чому ніхто не вірить в Миколенка – Fantasy АПЛ.

Інші головні події

Кріштіану Роналду забив шедевр, Йовічевіч програв 3:4 у шаленій битві аустайдерів, нічия Джеррарда і нового тренера Бензема.

Легенда Динамо Максим Шацьких вдруге поспіль виграв чемпіонат Узбекистану.

Німеччина обіграла Іспанію та стала першим півфіналістом ЧС-2023 U-17 – все вирішив гол одноклубника українця. Аргентина розгромила Бразилію, ставши другим півфіналістом турніру – зірка Рівер Плейта оформив хет-трик.