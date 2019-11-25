Головні новини футболу 24 листопада: Динамо повернуло собі другу сходинку, Мілевський став чемпіоном Білорусі

"Футбол 24", презентує дайджест головних новин за неділю, 24 листопада.
Україна
Динамо без надзусиль здолало Маріуполь, кияни скористалися сенсаційною поразкою Десни від Колоса та повернули собі друге місце в таблиці. Кадар провів ювілейний поєдинок за "біло-синіх"
В іншому матчі Олімпік здобув вольову перемогу над Карпатами і піднявся у першу шістку.
Світ
Манчестер Юнайтед розписав видовищну нічию проти Шеффілда. Манкуніанців від поразки врятували голи молодих зірок.
Модріч провів найкращий матч за Реал – ренесанс володаря "Золотого м'яча", який змусив критиків замовкнути.
В Італії Рома розгромила Брешію. Підопічні Паулу Фонсеки завдяки перенесенню матчу Лечче – Кальярі заскочили у зону Ліги чемпіонів.
Українці за кордоном
Мілевський не стримував сліз, а Хобленко та Нойок – божевільної радості, святкуючи завоювання чемпіонства з Динамо Брест. Міля навіть отримав поранення у "золотому" матчі. Вернидуб дебютував з поразки на чолі солігорського Шахтаря.
Яремчук забив черговий гол у Бельгії, проте його Гент не зумів вдруге поспіль обіграти Антверпен. Ребров із Ференцварошем вийшов у лідери, а заодно розповів, чого бракує українським тренерам для роботи в Європі.
Юрій Яковенко продовжує підкорювати Данію – українець записав у свій актив результативну дію в сьомому матчі поспіль, а його команда зуміла перервати безвиграшну серію.