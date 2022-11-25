Головні новини футболу 24 листопада: Бразилія поставила на місце Сербію, Роналду встановив новий рекорд
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 листопада.
Чемпіонат світу
Бразилія ефектно розбила Сербію. Дивовижний гол Рішарлісона нівелював провал Неймара, який отримав травму. В іншому матчі цієї групи Камерун мінімально поступився Швейцарії, пропустивши від колишнього співвітчизника.
Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі. Роналду став першим гравцем в історії, який забив на 5 чемпіонатах світу. А от Уругвай в паралельному поєдинку групи не дотиснув Південну Корею.
Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 4 гри. Анонси незабаром з'являться на сайті. У центральному матчі зустрінуться Англія та США.
ФІФА
Норвегія задумалась над виходом з ФІФА через свавілля Інфантіно. Президент ФІФА має тотальну підтримку федерацій – відомі лише 3 протестанти. Легенда Баварії знищив функціонера: "Інфантіно – велика катастрофа для світового футболу".
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