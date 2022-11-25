Чемпіонат світу

Бразилія ефектно розбила Сербію. Дивовижний гол Рішарлісона нівелював провал Неймара, який отримав травму. В іншому матчі цієї групи Камерун мінімально поступився Швейцарії, пропустивши від колишнього співвітчизника.

Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі. Роналду став першим гравцем в історії, який забив на 5 чемпіонатах світу. А от Уругвай в паралельному поєдинку групи не дотиснув Південну Корею.

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 4 гри. Анонси незабаром з'являться на сайті. У центральному матчі зустрінуться Англія та США.

ФІФА

Норвегія задумалась над виходом з ФІФА через свавілля Інфантіно. Президент ФІФА має тотальну підтримку федерацій – відомі лише 3 протестанти. Легенда Баварії знищив функціонера: "Інфантіно – велика катастрофа для світового футболу".

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