Товариські матчі

Олександр Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів один тайм, знищив візаві та став свідком шедевра.

Віталій Миколенко влаштував шоу в переможному матчі Евертона перед Динамо – ефектний гол, асист і огріхи в обороні.

Барселона мінімально обіграла Реал в американському Класіко. Космічний гол Рафіньї затьмарив дебют Лєвандовскі, масова сутичка та вирок Луніну.

Манчестер Сіті здолав Баварію. Ерлінг Холанд забив перший гол у прем'єрному поєдинку за команду Гвардіоли.

Україна

Студентська збірна України програла Бразилії у фіналі ЧС-2022 з футзалу – "синьо-жовті" були за крок від чемпіонства. Забракло якихось двох хвилин.

Василь Кобін стане новим тренером Металіста, у якому нещодавно почав працювати спортивним директором. Офіційного підтвердження поки немає.

УПЛ втратила сильного легіонера. Лідер Ворскли покинув полтавський клуб.

Андрій Шевченко хоче стати президентом УАФ, кинувши виклик своєму кумові Андрієві Павелку.

Інші головні події

Гарет Бейл забив перший гол у МЛС.

Ліонель Мессі може повернутися в Барселону. Жоан Лапорта заговорив про можливе возз'єднання з нападником, який покинув клуб рік тому.

Манчестер Юнайтед готовий відпустити Роналду – манкуніанці підготували оригінальний варіант.