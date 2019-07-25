Головні новини футболу 24 липня: різні виступи українців у єврокубках, Реал зазнав серйозної втрати

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 липня.

Єврокубки

Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва здобув перемогу над чемпіоном Мальти в першому матчі 2-го раунду кваліфікації ЛЧ 2019/20. Український хавбек Олександр Зубков віддав гольову передачу. Селтік Мар'яна Шведа без українця переміг Нимме Калью, який очолює наш Роман Кожуховський.

Зоря прибула в Чорногорію на матч 2-го раунду Ліги Європи проти Будучності. Віктор Скрипник, для якого цей поєдинок стане дебютним на посаді головного тренера луганців, взяв у Подгоріцу 20 гравців та провів традиційну передматчеву прес-конференцію.

Україна

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков близький до переходу в Слован з Лібереца. 21-річний хавбек їздив з Олександрією на збори, проте перехід зірвався, що дуже обурило Володимира Шарана – наставник Олександрії звинуватив Ігоря Суркіса та агентів.

Захисник Динамо Карлос Самбрано повернеться до Києва. Перуанець, який не зіграв за команду Хацкевича жодної хвилини, не зміг домовитись з іншими клубами.

УАФ назвала арбітра матчу за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо, який пройде 28 липня в Одесі. Також названо команду, яка замінить Арсенал-Київ у Першій лізі 2019/20.

Євген Хачеріді покинув ПАОК та став вільним агентом.

Світ

В чергових поєдинках Міжнародного кубка чемпіонів Баварія перемогла Мілан, а Реал здолав Арсенал у серії пенальті. Основний час поєдинку завершився унічию 2:2, а в лотереї точнішими були мадридці.

Андрій Лунін не взяв участі у поєдинку. Цей матч був затьмарений травмою Марко Асенсіо – іспанець порвав зв'язки коліна та пропустить мінімум 9 місяців.

Ювентус обіграв Інтер у серії пенальті. Роналду забив у чужі ворота, Де Лігт – у власні, а Буффон парирував 3 пенальті.