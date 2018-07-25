Головні новини футболу 24 липня: ФІФА оголосила номінантів на гравця року, Барселона оформила скандальний трансфер

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 липня.

Номінанти на гравця та тренера року ФІФА

ФІФА опубліковала список з 11 тренерів, які претендують на звання найкращого наставника року. 6 з них досягли висот з клубами, а 5 інших – біля керма національних збірних. До уваги бралися успіхи наставників з 3 липня 2017 року по 15 липня 2018 року. Імена претендентів обирала рада легенд ФІФА.

Також ФІФА оголосила 10 претендентів на звання найкращого гравця року. Великою несподіванкою стала відсутність у списку зірки ПСЖ та збірної Бразилії Неймара. Минулого року бразилець посів третє місце після Кріштіану Роналду та Лео Мессі.

Барселона оформила скандальний трансфер

Каталонський клуб оголосив про підписання вінгера Бордо Малкома, хоча бразилець вже був готовий вилетіти на медогляд у Рому. Барселона перехопила гравця, запропонувавши французькому більшу суму, ніж "вовки".

Спортивний директор Роми Рамон Мончі навіть пригрозив Барселоні позовом, оскільки вважає, що угода римлян з Бордо була закритою, хоча й лише в усній формі.

А тим часом Малком вже прибув у столицю Каталонії, заявивши, що Барселона завжди була його мрією.

Легія та Базель програли в кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулися перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Астана Григорчука вирвала перемогу над Мітьюлландом Довбика, а Клуж вдома поступився Мальме. Натомість ПАОК без Хачеріді, але з Шаховимм обіграв Базель.

Найбільшою сенсацією дня стала поразки польської Легії від Спартака (Трнава).