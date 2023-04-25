Збірна України

Україна не зніметься з відбору на Євро і зіграє на чемпіонаті Європи-2023. Національна збірна офіційно зіграє з Німеччиною – відомо, де і коли відбудеться матч. Павелко зробив несподівану заяву щодо нового тренера команди.

УПЛ

Шахтар офіційно підписав легіонера. Деніл Кастільйо став історичним трансфером "гірників". Бущан цікавив Манчестер Юнайтед і ще один гранд – трансфер кіпера Динамо зірвався в останній момент.

СК Дніпро-1 врятував перемогу над Рухом й повернувся на другу позицію – дикий ляп Валефа ледь не створив сенсацію. Олександрія розділила очки в дербі з Інгульцем – підопічні Руслана Ротаня розписали сьому нічию у 2023 році.

Європа

Тоттенхем офіційно звільнив тренера. Челсі на фінальній стадії перемовин із зірковим тренером, якому ПСЖ досі виплачує зарплатню. АЗ виграв Юнацьку ЛЧ, розбивши у фіналі команду українця – суперголи принесли титул.