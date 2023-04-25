Головні новини футболу 24 квітня: збірна України не зніметься з відбору і зіграє з Німеччиною, Шахтар підписав легіонера
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 квітня.
Збірна України
Україна не зніметься з відбору на Євро і зіграє на чемпіонаті Європи-2023. Національна збірна офіційно зіграє з Німеччиною – відомо, де і коли відбудеться матч. Павелко зробив несподівану заяву щодо нового тренера команди.
УПЛ
Шахтар офіційно підписав легіонера. Деніл Кастільйо став історичним трансфером "гірників". Бущан цікавив Манчестер Юнайтед і ще один гранд – трансфер кіпера Динамо зірвався в останній момент.
СК Дніпро-1 врятував перемогу над Рухом й повернувся на другу позицію – дикий ляп Валефа ледь не створив сенсацію. Олександрія розділила очки в дербі з Інгульцем – підопічні Руслана Ротаня розписали сьому нічию у 2023 році.
Європа
Тоттенхем офіційно звільнив тренера. Челсі на фінальній стадії перемовин із зірковим тренером, якому ПСЖ досі виплачує зарплатню. АЗ виграв Юнацьку ЛЧ, розбивши у фіналі команду українця – суперголи принесли титул.