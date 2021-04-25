Україна

У суботу 23-й тур Прем'єр-ліги продовжився трьома матчами – без сенсацій не обійшлося. Якщо перемога СК Дніпро-1 над Минаєм стала прогнозованою, то тріумф Львова в дуелі з Десною здивував. Тепер "леви" відірвалися від зони вильоту вже на 6 очок, а от Десна опустилася аж на 6 місце.

Колос розгромив Ворсклу і піднявся на 4 позицію турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Після матчу Руслан Костишин емоційно прокоментував скандал за участю своїх футболістів у потязі Ужгород – Київ.

Жуніор Мораєс пропустить чемпіонат Європи. Форвард Шахтаря і збірної України отримав важку травму на тренуванні. Термін реабілітації складе 6 місяців.

У Першій лізі Верес продовжив переможну серію і рветься в УПЛ.

Трансфери

Інтер цікавиться Русланом Маліновським. Без п'яти хвилин чемпіон Італії хотів підписати українця ще минулого року, а зараз повернувся до варіанту з трансфером півзахисника Аталанти.

Президент Вереса поставив крапку в чутках про перехід Селезньова. Як відомо, Євген був виключений із заявки Колоса на УПЛ через порушення дисципліни.

Ювентус налаштований підсилитися воротарем Мілана.

Світ

Реал знову втратив очки. Мадридці не зуміли обіграти Бетіс, а вже в неділю Барселона може наздогнати команду Зідана в турнірній таблиці.

Ерлінг Холанд оформив дубль, який допоміг Борусії Д здолати одного з конкурентів у битві за ЛЧ. Баварія сенсаційно програла і втратила можливість оформити титул за 3 тури до фінішу Бундесліги.

Ліверпуль не зміг обіграти Ньюкасл і залишився за межами топ-4. Вест Хем без Андрія Ярмоленка поступився Челсі – дві поразки "молотів" поспіль боляче б'ють по їхніх амбіціях на Лігу чемпіонів.

Флорентіно Перес готовий переглянути формат Суперліги.