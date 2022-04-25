Наші за кордоном

Евертон ледь не зупинив Ліверпуль, а завзятий Віталій Миколенко "покусав" Салаха та став одним з найкращих у дербі серед гостей. Вест Хем не втримав нічию з Челсі, а Андрій Ярмоленко виправдав несподівану довіру тренера. Данило Ігнатенко віддав асист за Бордо в другому матчі поспіль. Донька Олександра Зінченка вперше відвідала матч батька.

Європа

Мілан на характері вигриз перемогу над Лаціо і знову став лідером Серії А, гарантувавши собі Лігу чемпіонів. Барселона сенсаційно програла Райо Вальєкано, зазнавши третьої домашньої поразки поспіль. Фанати ПСЖ бойкотували святкування чемпіонства – Неймар присоромив вболівальників, зірки обурені. Аталанта визначилася з долею Гасперіні після провального сезону.

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