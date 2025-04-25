Футболісти збірної України видали непоганий день в Європі. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 24 квітня.

Топ-новини футболу 24 04 2025: Зубков знову забив гол за Трабзонспор

Україна

Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі та загалом за 2 роки – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії.

Русин на межі трансферу – відома причина відмови Хайдука від українця, є два претенденти.

Зубков голом допоміг Трабзонспору вийти у фінал Кубка Туреччини – Сікан вийшов у старті після трьох ігор у запасі.

Шахтар отримав пропозицію щодо трансферу Судакова – італійський топ-клуб випередив Наполі та англійців.

Жирона в більшості осоромилась з аутсайдером – MVP Циганков загубив 2 супермоменти, але створив ще і запустив гол, ставши гравцем матчу.

Шахтар готується створити нову команду в чемпіонаті України – журналіст розкрив подробиці.

Довбика знову кличуть старі знайомі з АПЛ – неприємна ситуація в Ромі перед пекельним фінішем і шанс таки зіграти в ЛЧ.

Олександрія виставить свого лідера на трансфер – відомо, яку суму хоче отримати клуб.

Претендент на УПЛ офіційно звільнив головного тренера – уже відомий наступник, але є нюанс.

Світ

Варді оголосив, що покине Лестер наприкінці сезону – легенда АПЛ провів у клубі 13 років.

Атлетіко розгромив Райо Вальєкано, Бетіс відправив Вальядолід у Сегунду, Севілья зробила крок до вильоту з Ла Ліги.

"Куди ти їдеш? Що це за ліга?": польський форвард затягнув сенсацію у півфінал ЛЧ, але залишився вигнанцем на батьківщині.

Реал офіційно повідомив про втрату зірки до кінця сезону – на клубний чемпіонат світу гравець теж не поїде.

Моурінью може очолити легендарну англійську команду – клуб повернувся в АПЛ і активно цікавиться Ванатом.

УЄФА знову планує змінити формат ЛЧ – команди битимуть пенальті одразу після основного часу та ще 2 нововведення.

У Серії А матчів до неділі не буде через ще одну смерть.