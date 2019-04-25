Головні новини футболу 24 квітня: Бойко врятував для Динамо нічию з Шахтарем, Ман Сіті переміг МЮ та очолив АПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 24 квітня.

Динамо та Шахтар розійшлися миром

В центральному матчі 25-го туру УПЛ Динамо та Шахтар зіграли унічию. Команди створили небагато моментів, найкращий з яких був у "гірників" вже у компенсований час. Арбітр матчу призначив пенальті за фол Микити Бурди, проте Жуніор Мораєс не зумів переграти голкіпера киян Дениса Бойка – дивіться відеоогляд поєдинку.

Олександр Хацкевич розкритикував арбітра Віталія Романова. На думку наставника киян, рефері не давав командам боротись та свистів при першій же нагоді. А от Паулу Фонсека заявив, що арбітр відпрацював чудово.

Після цього матчу Шахтар залишився лідером чемпіонату, випереджаючи Динамо на 7 очок.

Україна

В інших матчах 25-го туру УПЛ Зоря обіграла Львів, поступаючись по ходу зустрічі. Вирішальний гол забив Олександр Караваєв на останніх хвилинах поєдинку. Наставник Львова Богдан Блавацький програв свій дебютний матч на чолі "левів".

Олександрія перемогла Маріуполь та зміцнила свої позиції у боротьбі за 3 місце чемпіонату, випереджаючи команду Юрія Вернидуба на 12 пунктів.

Динамо переглядає захисника з Нігерії. Він може зіграти у центрі оборони та на позиції опорного хавбека.

Інші головні події

Манчестер Сіті впевнено переміг Ман Юнайтед у дербі та став лідером Прем'єр-ліги. Тепер команда Хосепа Гвардіоли зрівнялась з Ліверпулем за кількістю зіграних матчів і випереджає мерсисайдців на 1 очко. Олександр Зінченко провів на полі весь матч та отримав жовту картку. Тепер Манчестер Сіті достатньо виграти 3 матчі, щоб вдруге поспіль стати чемпіоном.

Арсенал несподівано програв Вулверхемптону і не зміг повернутись в зону Ліги чемпіонів.

Лаціо переміг Мілан та вийшов у фінал Кубка Італії, а Баварія здолала Вердер, ставши фіналістом Кубка Німеччини.

Шальке буде непросто продати Коноплянку за пристойну ціну – клубу наразі не отримував гідних пропозицій щодо трансферу українця.

Андрій Лунін став однією з причин потенційного серйозного конфлікту Зінедіна Зідана та Флорентіно Переса.