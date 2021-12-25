Україна

Юрій Вернидуб офіційно продовжив контракт з Шерифом. Український тренер заслужив нову угоду виходом в Лігу чемпіонів та вдалими результатами в чемпіонаті Молдови.

Динамо отримало покарання за расизм, банери і тренерські емоції на адресу судді.

УПЛ назвала найкращих гравця та тренера в листопаді-грудні. Свою нагороду в ОАЕ отримав і Сергій Ребров, яка стала для нього четвертою поспіль.

Андрій Лунін одужав від коронавірусу і готується до дебюту за Реал під керівництвом Карло Анчелотті.

День з Ахметовим, цензура через Шеву, коньяк для Маркевича і кров у Москві: одкровення зірки Нашого футболу.

Трансфери

Київське Динамо намагалось підписати форварда Крузейро, проте зазнало невдачі. Аналогічна доля спіткала і Шахтар, який хотів підписати гравця з чемпіонату Італії.

Мірча Луческу готовий до обміну гравцями з бухарестським Динамо, яке опинилося в скрутному становищі.

Манчестер Сіті планує влаштувати розпродаж заради трансферу Холанда з Борусії Дортмунд.

Барселона узгодила перехід Феррана Торреса – відома дата оголошення про перехід вінгера збірної Іспанії.

АПЛ

Кріштіану Роналду не потрапив навіть у топ-50 найдорожчих гравців Прем'єр-ліги – рекордне падіння португальця з 2008 року.

АПЛ перенесла черговий матч в рамках Boxing Day через поширення коронавірусу.