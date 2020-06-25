Головні новини футболу 24 червня: Ворскла стала фіналістом Кубка України, Шахтар дав нову посаду Срні, втрата Карпат

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 червня.

Україна

Полтавська Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – відеоогляд матчу з героїзмом школяра та виходом "зелено-білих" у фінал.

16-річний голкіпер Ворскли стримано прокоментував свій подвиг, а тренер Ворскли зізнався, що Максимов планував вихід юніора на серію пенальті.

Хорват Даріо Срна отримав нову посаду в Шахтарі, а Сергій Палкін пояснив, які обов'язки він матиме в новій ролі. На 74-му році життя помер Юрій Дячук-Ставицький – легенда Карпат боровся з важкою хворобою.

Європа

У чемпіонаті Англії Ліверпуль розгромив Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед знищив Шеффілд, Вулверхемптон здолав Борнмут. А в Іспанії Реал впевнено переміг Мальорку і зрівнявся за очками з Барселоною, Алавес поступився Осасуні.

У Серії А Аталанта здобула вольову перемогу над Лаціо у матчі з п'ятьма голами та шедевром Маліновського – українець забив розкішний гол у ворота римлян божевільним ударом здалеку. Натомість Рома дублем Джеко вирвала перемогу над Сампдорією, а Сассуоло врятував нічию з Інтером.

Інші топ-події

Серхіо Агуеро був прооперований у Барселоні з випередженням графіка. Френк Лемпард дав однозначну відповідь щодо можливості переходу Хаверца в Челсі.

Французький ПСЖ претендує на Кубо – юна зірка Реала одного разу вже відмовив парижанам. Тим часом Барселона та Ювентус практично узгодили обмін Артура на П'яніча – туринцям доведеться доплатити.

Дортмундська Борусія розглядає три варіанти на заміну Фавру. Натомість Тьягу раптово відмовився від нового контракту з Баварією – іспанця може забрати Ліверпуль.