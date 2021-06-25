Євро-2020

Як гравці збірної України сприйняли вихід у плей-офф Євро-2020. Турнірна сітка і розклад матчів – визначилися потенційні суперники команди Шевченка. Олександр Зубков має шанс відновитися до матчу зі Швецією.

"Я, як капітан команди, скажу все прямо в очі": Андрій Пятов озвучив свою версію слабкого виступу України на турнірі. Андрій Павелко розповів, куди підуть кошти від УЄФА за Євро-2020. Андрій Ярмоленко потрапив у символічну команду групового етапу, але Вест Хем хоче продати лідера збірної України.

Перші враження від Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8.

УПЛ

Динамо офіційно розірвало контракт із Клейтоном. Карлос Де Пена опинився на радарах двох клубів Серії А, але кияни матимуть слабку позицію під час переговорів. Влад Супряга може перебратись у Дженоа – Динамо не влаштовує запропонована сума. Мірча Луческу повернувся до Києва та провів тренування – низка гравців покинули лазарет.

Шахтар попрощався одразу з двома гравцями. "38 мільйонів євро – для нас це прийнятні витрати": Сергій Палкін пояснив потужний старт трансферної кампанії. Стати новим Тьягу Сілвою – Марлон пішов із Барселони, прислухався до Балотеллі й вирішить головну проблему Шахтаря. СК Дніпро-1 оголосив про підписання хорватського півзахисника.

Миколаїв вирішив покинути Першу лігу. ПФЛ затвердила одразу 12 новачків Другої ліги на наступний сезон.

Зміна правил

УЄФА офіційно скасував правило виїзного гола, яке діяло з 1965 року. Після тривалих перемовин та консультацій УЄФА оголосив про скасування правила у всіх клубних змаганнях під своєю егідою вже з наступного сезону.

Голи на виїзді відтепер не матимуть додаткового значення в двоматчевих протистояннях. Якщо після закінчення основного часу матчу рахунок за сумою двох зустрічей буде рівний, то в такому випадку будуть призначені овертайми. Якщо в додатковий час команди не заб'ють чи заб'ють однакову кількість м'ячів, для визначення переможця в парі буде проведена серія пенальті.