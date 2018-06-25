Головні новини футболу 24 червня: Англія розбила Панаму та вийшла у плей-офф ЧС-2018, провал Польщі у матчі з Колумбією

Вашій увазі головні новини футболу 24 червня. Англія оформила вихід у плей-офф ЧС-2018, Польща втратила шанси на вихід з групи, неймовірний матч Сенегалу та Японії.

Ігровий день на ЧС-2018

Завершився другий тур чемпіонату світу-2018. Англія розгромила Панаму з рахунком 6:1 – відео голів та огляд матчу. Хет-трик у свій актив записав Харрі Кейн, який вийшов у лідери в списку найкращих бомбардирів Мундіалю. В активі нападника 5 голів у 2 поєдинках. Англія набрала 6 очок та гарантувала собі вихід з групи.

У цьому ж матчі трапився курйоз – Панама намагалась забити гол, поки гравці Англії святкували свій забитий м'яч.

Японія та Сенегал розписали видовищну нічию. Кейсуке Хонда став найрезультативнішим азіатом в історії Кубка світу. Обидві команди після двох турів набрали по 4 очки та зберігають шанси на вихід з групи.

Розчарувала збірна Польщі, яка програла Колумбії з рахунком 0:3 та стала першою командою з Європи, яка втратила шанси на вихід у плей-офф вже після 2 туру змагань.

Загалом вже відомі 6 учасників 1/8 фіналу: Уругвай, Росія, Хорватія, Франція, Бельгія та Англія.

Скандали ЧС-2018

Гравці збірної Аргентини самостійно оберуть стартовий склад на матч 3 туру Мундіалю проти Нігерії, у якому команду влаштує виключно перемога. В той же час наставник команди Хорхе Сампаолі не буде звільнений зі своєї посади як мінімум до завершення чемпіонату.

Німецький футбольний союз вибачився перед збірною Швеції за бурхливі святкування перемоги в матчі 2 туру, у якому Бундестім вирвав 3 очки на останній хвилині поєдинку. Через це на полі ледь не спалахнула бійка.

Шестеро фанатів були вбиті у Мексиці під час перегляду матчу своєї збірної проти Південної Кореї. Ще один трагічний випадок трапився в Індії – знайшли тіло місцевого фаната збірної Аргентини, який раніше залишив передсмертну записку.

Інші топ-події дня

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