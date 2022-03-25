Відбір на ЧС

Італія вдруге поспіль пропустить Мундіаль – "Скуадра" у доданий час сенсаційно програла Північній Македонії. Португалія вийшла у фінал плей-офф ЧС-2022, здобувши непросту перемогу над Туреччиною. Швеція дотиснула Чехію і теж продовжує боротьбу за чемпіонат світу.

Уельс обіграв Австрію та чекає на Україну в фіналі відбору до ЧС-2022 – все вирішив магічний дубль Бейла. Наша збірна мала зіграти з Шотландією, але через російське вторгнення матч перенесли. Шотландці зіграли спаринг з Польщею: Україна в центрі уваги, кінець суперсерії, шоу зірок АПЛ, масштабний збір коштів.

Японія драматично обіграла Австралію і вийшла на ЧС-2022, подарувавши путівку ще одній збірній.

Україна

УПЛ не має наміру догравати чемпіонат за межами України. УПЛ планує надати матеріальну підтримку сім'ям футболістів, які загинули у війні. Суркіси жорстко відреагували на новини про вивезення мільйонів доларів з України.

Вітао спричинив справжній фурор на європейському ринку – відразу 6 клубів цікавляться захисником Шахтаря. Вітінью зацікавив одразу 5 клубів із Бразилії – є варіанти в Європі та Азії. Гравець молодіжки Динамо перебрався до Англії.

Європа

Прем'єр-міністр Великої Британії подав ідею, щоб Євро-2028 відбулось в Україні. Борис Джонсон також закликав дати Україні пряму путівку на чемпіонат світу. Андрій Павелко у відповідь запропонував Великобританії розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення ЧС з Україною.

Росія вкотре піде слідом за своїм військовим кораблем – УЄФА збере засідання, щоб відхилити заявки на проведення Євро. Челсі отримав санкційні поблажки – Абрамович може дати клубу 30 мільйонів, подарунок для фанатів.