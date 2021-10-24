Україна

Продовжився 12-й тур УПЛ. В центральному матчі дня Шахтар обіграв Ворсклу, яка більше години грала в меншості після суперечливого вилучення Олів'є Тілля. Лідер полтавців підвів свою команду, яка по перерві в меншості пропустила двічі – відео голів і огляд зустрічі. "Гірники" наздогнали киян в турнірній таблиці.

В інших поєдинках Чорноморець поділив очки зі Львовом, а Верес здолав Маріуполь. Остап Маркевич попри провальні результати поки залишається головним тренером приазовців.

У Другій лізі львівські Карпати здобули 9-ту перемогу поспіль і наздогнали лідера турнірної таблиці.

Владислав Супряга не забиває більше року, а цифри відверто шокують – детальна статистика.

Топ-матчі дня

Челсі забив 7 голів у ворота Норвіча і лідирує в чемпіонаті Англії. Манчестер Сіті розгромив претендента на ЛЧ – Олександр Зінченко спостерігав за грою з лави запасних.

Баварія і Борусія здобули чергові перемоги в Бундеслізі, а Мілан вирвав тріумф у Болоньї. Златан Ібрагімовіч забив у чужі та свої ворота, а "россонері" вирвалися на перше місце Серії А. Щоправда, Наполі свій поєдинок проти Роми зіграє в неділю.

Світ

Мохамед Салах та Ліверпуль не можуть домовитись про новий контракт – перемовини зайшли у глухий кут.

Андрій Лунін потрапив у заявку на Ель Класіко, яке розпочнеться у неділю в 17:15 за Києвом.