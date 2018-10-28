Головні новини футболу 23 жовтня: Шахтар розгромно програв Манчестер Сіті, Ювентус на виїзді переміг Манчестер Юнайтед

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 жовтня.

Манчестер Сіті розгромив Шахтар у Харкові

В матчі 3 туру Ліги чемпіонів Шахтар розгромно програв Манчестер Сіті. Після першого тайму рахунок був 0:2, а в другому таймі гості забили третій гол та зняли всі питання щодо переможця поєдинку. До слова, українець Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки на гру. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Манчестер Сіті.

Наставники команд Паулу Фонсека та Хосеп Гвардіола поділились враженнями від поєдинку. Цікаво, що Шахтар вперше програв англійському клубу вдома.

В матчі Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 не втримав перемогу над Манчестер Сіті U-19, пропустивши на останніх секундах поєдинку. Юні "гірники" зберігають лише примарні шанси на продовження боротьби.

Ліга чемпіонів

В паралельному матчі групи F Хоффенхайм та Ліон розписали результативну нічию, яка влаштувала Шахтар, оскільки у "гірників" ще залишаються шанси на вихід з групи.

Реал мінімально переміг Вікторію, Карім Бензема увійшов в історію турніру. Ювентус на виїзді здолав Манчестер Юнайтед. Цікаво, що Жозе Моурінью добирався на стадіон пішки через великі затори біля арени.

Рома розгромила ЦСКА в домашньому матчі. Перед цим поєдинком трапився жахливий інцидент – через раптовий вихід з ладу ескалатора у метро серйозно постраждали кілька вболівальників.

Баварія на виїзді перемогла АЕК Дмитра Чигринського – українець відіграв весь матч.

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