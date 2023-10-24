Головні новини футболу 23 жовтня: Шахтар близький до призначення тренера-європейця, УЄФА "помилував" збірну України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 23 жовтня.
Шахтар
Низка джерел повідомила, що "гірники" близькі до призначення нового тренера. Ним повинен стати маловідомий боснієць, який ніколи сам не тренував на топ-рівні.
Тим часом Даріо Срна визначився зі заявкою на матч 3 туру Ліги чемпіонів проти Барселони. Каталонці прийматимуть Шахтар 25 жовтня.
Не забули донеччани і почистити склад від зрадника. 19-річний Олександр Роспутько офіційно більше не є гравцем Шахтаря після своєї втечі і ганебного прохання прихистку в Росії.
Українці за кордоном
Роман Безус забив дебютний м'яч у нинішньому розіграші чемпіонату Кіпру. Досвідчений хавбек відкрив рахунок у переможному матчі проти Пафоса.
Богдан Михайліченко має варіант вирватися зі загребського Динамо. Вестерло готовий запросити ще одного українця в компанію до Сергія Сидорчука.
Роман Яремчук отримав 19 хвилин від тренера Валенсії, але партнери раніше розібралися з Кадісом. Дебютний гол нашого форварда скасували арбітри.
Топ-чемпіонати
Тоттенхем виграв лондонське дербі і став одноосібним лідером АПЛ. Хин Мін Сон змушує забути про втрату Харрі Кейна.
Фіорентина випала зі зони Ліги чемпіонів. "Фіалки" сенсаційно програли команді українця в завершальному матчі туру Серії А.
Збірна України
Є позитивні новини для збірної України. УЄФА все ж не "рубатиме" команді Реброва підтримку у вирішальному матчі відбору Євро-2024 проти Італії.