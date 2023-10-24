Шахтар

Низка джерел повідомила, що "гірники" близькі до призначення нового тренера. Ним повинен стати маловідомий боснієць, який ніколи сам не тренував на топ-рівні.

Тим часом Даріо Срна визначився зі заявкою на матч 3 туру Ліги чемпіонів проти Барселони. Каталонці прийматимуть Шахтар 25 жовтня.

Не забули донеччани і почистити склад від зрадника. 19-річний Олександр Роспутько офіційно більше не є гравцем Шахтаря після своєї втечі і ганебного прохання прихистку в Росії.

Українці за кордоном

Роман Безус забив дебютний м'яч у нинішньому розіграші чемпіонату Кіпру. Досвідчений хавбек відкрив рахунок у переможному матчі проти Пафоса.

Богдан Михайліченко має варіант вирватися зі загребського Динамо. Вестерло готовий запросити ще одного українця в компанію до Сергія Сидорчука.

Роман Яремчук отримав 19 хвилин від тренера Валенсії, але партнери раніше розібралися з Кадісом. Дебютний гол нашого форварда скасували арбітри.

Топ-чемпіонати

Тоттенхем виграв лондонське дербі і став одноосібним лідером АПЛ. Хин Мін Сон змушує забути про втрату Харрі Кейна.

Фіорентина випала зі зони Ліги чемпіонів. "Фіалки" сенсаційно програли команді українця в завершальному матчі туру Серії А.

Збірна України

Є позитивні новини для збірної України. УЄФА все ж не "рубатиме" команді Реброва підтримку у вирішальному матчі відбору Євро-2024 проти Італії.