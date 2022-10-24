УПЛ

Динамо знову оступилось, зігравши внічию з Ворсклою. Лонвейк дебютував у старті киян, а Циганков допоміг забити Юрченку. Мірча Луческу назвав причину втрачених очок та повідомив про ще одну травму.

СК Дніпро-1 на останніх хвилинах дотис Металіст і відірвався від Шахтаря в УПЛ, продовживши успішну серію. Зоря обіграла Верес завдяки голу екс-динамівця і вийшла на 4 місце.

В УПЛ працюватиме ще один тренерський тандем. Металіст 1925 повідомив, що Кривенцова замінять Едмар і Голодюк. Едмар дебютував з нічиєї – Металіст 1925 вирвав нічию з Рухом.

Європа

Арсенал вперше в сезоні АПЛ зіграв унічию – ключова помилка нового конкурента Зінченка і повний провал Жезуса. Барселона розтрощила Атлетік у матчі-поверненні Вальверде на Камп Ноу – Дембеле забив гол і віддав три асисти.

Руслан Маліновський не зумів реанімувати примітивну Аталанту – перша поразка в сезоні, Лаціо зайшов у топ-3. Наполі продовжив переможну серію, здолавши Рому – Хвіча вперше за місяць без гола і асиста, а Осімхен тягне до Скудетто.

Шахтар

Шахтар незабаром зіграє з Реалом. Ігор Йовічевіч визначився з заявкою на Лігу чемпіонів. "Гірники" обійдуться без героя 1-го туру. Бензема та ще одна зірка не зіграють за Мадрид у важливому поєдинку. Ювентус готовий почати переговори щодо трансферу Мудрика.