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Головні новини футболу 23 жовтня: Барселона, Інтер і Челсі здобули трудові перемоги, Хачеріді знайшов новий клуб

07:00 332 Читать на русском
Головні новини футболу 23 жовтня: Барселона, Інтер і Челсі здобули трудові перемоги, Хачеріді знайшов новий клуб
Євген Хачеріді / ФК Динамо-Брест

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 жовтня.

Ліга чемпіонів

Іспанська Барселона втримала важку виїзну перемогу над Славією та очолила групу F. Тим часом міланський Інтер впевнено здолав Борусію Д, Наполі перестріляв Зальцбург, а Ліверпуль розгромив Генк на виїзді.

Ліонель Мессі продовжив рекордну результативну серію в Лізі чемпіонів, яка триває 15 років. А Ерлінг Холанд встановив одразу 2 рекорди ЛЧ за результативністю.

Київське Динамо U-19 у компенсований час втратило перемогу над Шкендією U-19 у Юнацькій лізі УЄФА та дізналося суперника у наступному раунді турніру.

Ліга Європи

Керманич Динамо Олексій Михайличенко поспілкувався із пресою перед матчем проти Копенгагена. Тим часом наставник Копенгагена заявив, що Динамо трохи відстає від Шахтаря.

Наставник Олександрії Володимир Шаран відповів на запитання журналістів напередодні поєдинку проти Сент-Етьєна. Його опонент назвав головну чесноту "жовто-чорних" перед очним протистоянням в Лізі Європи.

Інші топ-події

Євген Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо та пояснив, чому вирішив перейти в чемпіонат Білорусі. Раніше Колос пропонував Хачеріді космічну зарплату, але він відмовився від переходу.

Ла Ліга затвердила нову дату Ель Класіко між Барселоною і мадридським Реалом. Крім того, Реал може підписати Лєвандовскі вже взимку.

blog_ava
19-річний Холанд встановив одразу 2 рекорди Ліги чемпіонів за результативністю
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