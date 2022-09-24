Збірні України

Сьогодні збірна України зіграє в Лізі націй проти Вірменії. Анонс матчу незабаром з'явиться на сайті. "Синьо-жовті" вважаються явним фаворитом зустрічі. Олександр Петраков розповів про травмованих, новачка у збірній і відмову від клубів УПЛ. А пресконференція тренера вірменів перетворилась у скандал.

Молодіжна збірна програла перший матч за вихід на Євро-2023 – партнер Коваленка допоміг Словаччині перестріляти "синьо-жовтих". Команди на двох забили 5 голів. Руслан Ротань пообіцяв інший результат у матчі-відповіді.

Трансфери УПЛ

Шахтар підтвердив трансфер вихованця Динамо, який пограв у Європі. Назарина став частиною великої угоди між Шахтарем та Зорею. СК Дніпро-1 оголосив про підписання захисника – бразилець став уже восьмим легіонером команди.

Луніну знайшли сенсаційний варіант з топ-клубом – іспанський ЗМІ сватає українця на місце зіркового ветерана. Хавбек Динамо продовжить кар'єру у Львові. Зоря підсилилась футболістом Шахтаря, який грав у фіналі Юнацької Ліги УЄФА.

Ліга націй

Англія достроково вилетіла з еліти Ліги націй, зазнавши поразки від Італії. Угорщина сенсаційно здолала Німеччину і зберегла лідерство у своїй групі. Кварацхелія вивів Грузію в другий дивізіон – Цітаішвілі та Хочолава допомогли переграти Північну Македонію. Боснія переграла Чорногорію та вийшла в еліту Ліги націй.