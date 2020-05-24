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Головні новини футболу 23 травня: Борусія Д скромно перемогла, Баварія ефектно відповіла, відома дата повернення Прімери

07:00 459 Читать на русском
Головні новини футболу 23 травня: Борусія Д скромно перемогла, Баварія ефектно відповіла, відома дата повернення Прімери
Головні новини футболу 23 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 травня.

Німеччина

Дортмундська Борусія натужно здолала Вольфсбург: Холанд з конфузом дня, запасний рівня Мессі, найкрутіші захисники і сум від екс-динамівця. Суперник Шахтаря непогано стримав "джмелів", але все одно пропустив два м'ячі. Санчо встановив одразу два неймовірні досягнення за результативністю. А ще Борусія Д офіційно підтвердила, що Гьотце покине клуб.

Баварія відповіла розгромом Айнтрахта та відірвалася від конкурента перед Der Klassiker. Суперник України на Євро став героєм ефектної перестрілки на 7 голів. Лєвандовскі наздогнав зірку Серії А у боротьбі за "Золотий бутс". Окрім цього, Баварія офіційно відмовилась від придбання Коутінью.

У центральному матчі вікенду Байєр впевнено переграв Борусію М і піднявся на третє місце Бундесліги. Хаверц знову оформив дубль, а найпомітнішим у грі став Демірбай, який двічі не забив у порожні ворота. Багатостраждальний Вердер оформив першу звитягу з січня та наблизився до порятунку.

Україна та українці

Сергій Ребров відновив сезон з неоднозначного камбеку – українці в тіні несподіваного героя і 5 тисяч картонних фанів. Андрій Ярмоленко повернувся з новим іміджем і легко забиває на тренуваннях Вест Хема.

Борис Тащи вперше за півроку вийшов у основі Санкт-Паулі – українець змарнував чудову нагоду і не врятував від розгрому. Дмитро Чигринський отримає пропозицію від АЕКа – наш земляк буде змушений вирішити дилему.

УПЛ за крок до рестарту сезону – незабаром ухвалять остаточне рішення. "Динамо залишається сильною командою": капітан Руха – про спаринг з киянами, рідний Шахтар і велику мрію. Лікар Динамо пояснив велику кількість травм – у лазареті відразу шість гравців.

Європа

Ла Ліга отримала дозвіл відновити сезон – відома дата повернення іспанського чемпіонату. Прімера може зустрітись із саботажем – гравці та тренери не згодні з датою відновлення турніру. У Франції Ліга 1 вже оголосила дату початку нового сезону.

Інтер не повівся на хитрощі ПСЖ щодо трансферу Ікарді. Кейн вже працює з м'ячем після важкої травми – лідер Тоттенхема знищив Льоріса на тренуванні. Барселона готова масово продавати – лише шість гравців мають імунітет.

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