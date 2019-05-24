Головні новини футболу 23 травня: Португалія і Люксембург подали апеляції у "справі Мораєса", стартував ЧС U-20

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 травня.
Україна
Вітчизняні вболівальники продовжували обговорювати події останнього протистояння Динамо і Шахтаря в нинішньому сезоні – реакція соцмереж. Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ. Динамо може запросити Навалку на посаду головного тренера.
Португалія і Люксембург подали апеляції у "справі Мораєса". Маліновський має пропозиції від Спортінга, англійських та італійських клубів – агент коментує перемовини, ціна зростає, а Блізніченко виграв Кубок Молдови.
Чемпіонат світу U-20
В стартових матчах турніру, який розпочався в Польщі, Італія мінімально перемогла Мексику, Сенегал розтрощив Таїті. Японія та Еквадор зіграли внічию, Колумбія перемогла господарів. Вінгер Сенегалу U-20 забив другий найшвидший гол в історії чемпіонатів світу усіх вікових категорій.
Україна U-20 – США U-20: команди визначились з формою на дебютний матч ЧС-2019
Світ
Барселона відкрила "кастинг №9" з сенсаційними іменами, які повинні замінити Суареса. Президент Баварії зізнався, що працює над трансфером Лероя Сане з Манчестер Сіті. Натомість "містяни" близькі до здійснення переходу Жоау Канселу.
Хуанфран офіційно попрощався з Атлетіко, а Барселона підписала Людовіта Рейса.