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ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 23 травня: Португалія і Люксембург подали апеляції у "справі Мораєса", стартував ЧС U-20

07:00 245 Читать на русском
Головні новини футболу 23 травня: Португалія і Люксембург подали апеляції у "справі Мораєса", стартував ЧС U-20
Жуніор Мораєс / Getty images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 23 травня.

Україна

Вітчизняні вболівальники продовжували обговорювати події останнього протистояння Динамо і Шахтаря в нинішньому сезоні – реакція соцмереж. Хацкевич розчаровує, Бойко лупцює Тете по дупі та історична бронза Олександрії – головне у 30-му турі УПЛ. Динамо може запросити Навалку на посаду головного тренера.

Португалія і Люксембург подали апеляції у "справі Мораєса". Маліновський має пропозиції від Спортінга, англійських та італійських клубів – агент коментує перемовини, ціна зростає, а Блізніченко виграв Кубок Молдови.

Чемпіонат світу U-20

В стартових матчах турніру, який розпочався в Польщі, Італія мінімально перемогла Мексику, Сенегал розтрощив Таїті. Японія та Еквадор зіграли внічию, Колумбія перемогла господарів. Вінгер Сенегалу U-20 забив другий найшвидший гол в історії чемпіонатів світу усіх вікових категорій.

Україна U-20 – США U-20: команди визначились з формою на дебютний матч ЧС-2019

Світ

Барселона відкрила "кастинг №9" з сенсаційними іменами, які повинні замінити Суареса. Президент Баварії зізнався, що працює над трансфером Лероя Сане з Манчестер Сіті. Натомість "містяни" близькі до здійснення переходу Жоау Канселу.

Хуанфран офіційно попрощався з Атлетіко, а Барселона підписала Людовіта Рейса.

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