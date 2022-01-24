Україна

Андрій Шевченко узгодив умови контракту зі збірною Польщі. Україна розбила Сербію у матчі футзального Євро-2022 – перша перемога на турнірі та збереження шансів на плей-офф.

Динамо повідомило останні новини з лазарету – Вітінью та Бєсєдін вилетіли з тренувального процесу. Сампдорія повернулась до ідеї підписання Супряги. Металіст підписав конкурента Рибці.

Клуби УПЛ спарингами готуються до відновлення сезону. Чорноморець врятувався, Олександрія програла, а Зоря розписала результативну нічию.

Європа

Іспанські гранди відскочили на останніх хвилинах. Барселона вирвала перемогу над передостанньою командою Прімери, показавши слабкий футбол. Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче – Бензема вперше промахнувся з пенальті у футболці Реала.

Челсі знову впевнено побив Тоттенхем. Зієш оформив шедевральний гол, а Конте зазнав першої поразки в АПЛ зі "шпорами". Ліверпуль у важкому матчі переміг Крістал Пелас, а Арсенал втратив очки з Бернлі.

Мілан розписав нічию з Ювентусом, відпустивши Інтер у відрив на вершині Серії А. Баварія розгромила Герту, скориставшись дитячими помилками берлінців. ПСЖ знищив Реймс, а Рамос відзначився дебютним голом за парижан.

Африка

Буркіна-Фасо в епічній серії пенальті перемогла Габон та першою вийшла в 1/4 фіналу Кубка Африки. Туніс у більшості здолав Нігерію та поповнив список чвертьфіналістів КАН. Африка провела жеребкування останнього раунду відбору на ЧС-2022 – Мане або Салах не поїдуть в Катар.