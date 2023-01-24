Наші за кордоном

Едуард Соболь офіційно перебрався у чемпіонат Франції. Андрій Ярмоленко нещасливий в Аль-Айні та може приєднатись до чемпіона Туреччини. Микола Матвієнко зараз у Лондоні – відомий журналіст розкрив усе про можливий перехід у Брайтон.

Віталій Миколенко залишився без головного тренера – 3 місяці без перемог і місце в зоні вильоту підписали вирок Лемпарду. Михайло Мудрик ризикує пролетіти повз плей-офф ЛЧ – шалена зима створила відразу дві кадрові дилеми для Челсі.

Україна

Сергій Ребров може не стати тренером збірної України. СК Дніпро-1 оголосив про трансфер учасника ЧС-2022. Динамо відпустить ще одного гравця.

Світ

Лео Мессі передумав залишатися в ПСЖ – топ-інсайдер розкрив сенсаційне рішення чемпіона світу. Челсі готується витратити грандіозну суму – Поттер хоче чемпіона світу, зірку Де Дзербі та нового оборонця.

Збірна Нідерландів офіційно презентувала старого-нового тренера. Чемпіон Європи стане новим наставником збірної Польщі.