Головні новини футболу 23 січня: Барселона, Челсі та Мілан оформили гучні трансфери, Шахтар купив захисника Олександрії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 січня.

Європа

Барселона першою вчора підірвала європейський ринок, оголосивши про придбання Френкі де Йонга. Каталонці відразу заплатили за 21-річного футболіста 75 мільйонів євро, загалом з бонусами сума може вирости до 90 млн. Придбаннями Барселона радує, а от на полі є проблеми. У чвертьфіналі Кубка Іспанії Севілья впевнено здолала "блаугранас" – надії Мессі та компанії на другий матч.

Згодом гримнули наступні трансфери. Челсі підписав довгоочікуваного Гонсало Ігуаїна. Мілан відпустив аргентинця, знайшовши заміну – з Дженоа на Сан-Сіро прибув Кшиштоф Пйонтек. Польський форвард став відкриттям поточному сезону в Серії А та заслужено пішов на підвищення.

Неймар отримав травму і покинув поле в матчі Кубка Франції зі Страсбуром, в якому ПСЖ здобув перемогу. Однак футбольна Франція досі шокована зникненням літака Еміліано Сали. Пошуково-рятувальна операція продовжується, але наразі все безуспішно.

Україна

Шахтар також офіційно придбав новачка – "гірники" підсилилися центральним захисником Олександрії Валерієм Бондаренком. Донецький клуб відразу може звільнити місце для придбаного футболіста, позбувшись Ярослава Ракицького. Він за крок від переходу в Зеніт – Тимощук просуває резонансний трансфер з шаленим бонусом для гравця. Також Шахтар назвав спаринг-партнерів на других зборах.

Динамо в товариському матчі феєрично втратило перемогу над Стяуа, а Карпати мінімально обіграли Септемврі. До слова, львів'яни продовжують розпродувати своїх футболістів. Динамо вибуло з боротьби за Шведа, але Мар'яна активно сватають у Селтік. Наставник шотландського клубу підтвердив інтерес до гравця збірної України. Оголені позиції та тренер-перекотиполе: як Карпатам зберегти прописку в УПЛ.

Наші за кордоном

Манчестер Сіті з Зінченком мінімально переграв Бертон і впевнено вийшов у фінал Кубка ліги. Олександр провів посередній матч, а його конкурент вперше за два місяці вийшов на поле після травми. Андрій Лунін навпаки може позбутися конкурента по позиції – Куельяр покине Леганес. Дмитро Чигринський допоміг АЕКу вийти в 1/4 фіналу Кубка Греції.

Євген Коноплянка подолав усі проблеми зі здоров'ям і готовий зіграти в наступному матчі Шальке. Трансфер українця в Туреччину далекий від завершення. Коноплянка шокував Бешикташ своїми апетитами щодо зарплати – українець хоче 4,5 мільйона євро на рік. А Роман Безус все-таки переходить в Гент: крок вперед з надіями на збірну, вигідний трансфер і дуже серйозна конкуренція.