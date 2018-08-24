Головні новини футболу 23 серпня: Зоря розписала нічию з РБ Лейпциг в Лізі Європи, Бетіс намагається підписати Зінченка

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 23 серпня.

Зоря зіграла внічию в Лізі Європи

Зоря розписала нульову нічию з РБ Лейпциг в першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи. Луганці зуміли втримати свої ворота "сухими", хоча більшу частину поєдинку грали в меншості. Антигероєм зустрічі став Богдан Лєднєв, який на 17 хвилині заробив вилучення за неспортивну поведінку. Юрій Вернидуб ще на полі грубо висловив йому своє невдоволення.

А вже після гри наставник Зорі похвалив команду за хорошу гру. Головний тренер Лейпцига Ральф Рангнік сказав, що "бики" намагатимуться вирішити завдання виходу в груповий раунд Ліги Європи у матчі-відповіді. Футболіст РБ Конрад Лаймер віддав належне Зорі за звітне протистояння.

Перед матчем німецьке видання Bild відзначилося гострим репортажем із Запоріжжя: "Всього лиш за 200 кілометрів від громадянської війни".

Реакція на невдачу Динамо в ЛЧ

Динамо напередодні програло Аяксу, що спричинило паніку в Барселоні – реакція голландських ЗМІ на матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Денис Босянок розкритикував київський клуб: "Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!"

Гравці Аякса залишилися дуже задоволеними своїм виступом. Дейлі Блінд вважає, що Аяксу вдалося взяти Динамо за горло, а Доні ван ден Беєк сказав, що потрібно показати таку ж гру в Києві. Натомість Олександр Хацкевич лише сильно розкритикував Дениса Гармаша.

До речі, Аякс досить несподівано став найпопулярнішою командою за Інтернет-пошуками в Україні в 2018 році. У світі лідер – Реал.

Українці в Європі

Бетіс зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті щодо Зінченка. Севільський клуб хоче орендувати Олександра на рік з правом викупу 80% прав гравця за 12 мільйонів євро.

Дівчина Андрія Луніна заперечила чутки про перехід голкіпера в Леганес. Однак наставник "пепінерос" вважає, що українець підвищить конкурентоздатність його команди.

Євген Коноплянка не зіграє у першому турі Бундесліги за Шальке, оскільки не встиг набрати необхідні кондиції після травми. А от Андрій Ярмоленко цього вікенду може отримати шанс вийти у старті Вест Хема проти Арсенала в АПЛ.

У Лізі Європи Генк Маліновського впевнено обіграв Брондбю – Руслан відзначився класним асистом. Гент з Пластуном і Яремчуком зіграв внічию з Бордо, а Торпедо Кутаїсі Азацького поступився Лудогорцю.