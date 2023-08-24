Єврокубки

СК Дніпро-1 зберігає шанси на євроосінь. Віцечемпіони України втримали нічию зі Спартаком Трнава у кваліфікації Ліги конференцій. Команда ще не отримала нового тренера та догравала вдев'ятьох.

Астон Вілла стартувала в Лізі конференцій з феєричного розгрому. У Лізі чемпіонів Галатасарай вирвав перемогу над прекрасним Мольде, а Брага зупинила кривдників Дніпра-1.

Україна

У Кубку України відбулися матчі 1/16 фіналу. Чорноморець в овертаймі дотиснув Лівий берег, Колос "завдяки" фіналісту Ліги Європи вилетів з турніру, а Полісся пройшло Агробізнес.

ЛНЗ сенсаційно вилетів з Кубка України, після чого звільнив Ковпака. Черкасці вже визначилися з новим тренером – ним стане іноземець з досвідом роботи в УПЛ.

Лассіна Траоре зробили операцію за кордоном – форвард не допоможе Шахтарю до зими. Чорноморець підписав колишнього гравця Шахтаря, якого вигнали з іншого клубу УПЛ.

Світ

"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця. Мудрик після невдалого матчу в АПЛ несподівано пропустив тренування Челсі.

Манчестер Сіті не дав жодного шансу Барселоні – Бернарду Сілва офіційно продовжив контракт. Клуб Бензема вмовляє Ліверпуль продати Салаха – єгиптянин може стати найдорожчим гравцем в Саудівській Аравії.