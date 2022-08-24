Ліга чемпіонів

Динамо розгромно програло Бенфіці та вилетіло з Ліги чемпіонів. Кияни пропустили три голи ще до перерви, грубо помиляючись в обороні. Команда Мірчі Луческу проведе єврокубкову осінь в Лізі Європи. В інших матчах чеська Вікторія поцупила казку Карабаха, а автогол на останніх хвилинах вибив з турніру сербів.

УПЛ

Стартував новий сезон чемпіонату України. На матчі-відкритті УПЛ здійняли унікальний прапор. Шахтар втратив очки вже в першому турі, не зумівши обіграти Металіст 1925. Зустріч завершилася без голів.

Зоря впевнено перемогла Ворсклу в скандальному матчі УПЛ. На гру прибули два транслятори, але переможця телепулу не пустили на стадіон. Верес здолав Чорноморець завдяки розкішному голу Кльоца.

Колос мінімально переміг Кривбас, що розгнівало Юрія Вернидуба. "У вас як було все в Україні, так і залишилося", – тренер феєрично повернувся в УПЛ, погрожуючи арбітрам у першому матчі.

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Микола Матвієнко отримав нову перешкоду на шляху до переходу в топ-чемпіонат. Син Суркіса покинув Динамо і став гравцем Зорі. Челсі офіційно продав чемпіона Європи Вест Хему. Жадсон оголосив про завершення кар'єри – легендарний бразилець приніс єдиний Кубок УЄФА в історії Шахтаря.