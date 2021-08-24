Україна

Георгій Бущан отримав травму. Найближчі 10 днів голкіпер точно не тренуватиметься – Мірча Луческу побоюється, що першому номеру Динамо знадобиться операція. Є проблеми і в Анатолія Трубіна – основного воротаря Шахтаря, який був прооперований. Спершу повідомлялося про 3 місяці відсутності, потім з'явилися оптимістичніші прогнози. Щоправда, Шахтар вже шукає заміну перед стартом в ЛЧ.

Відповідно, Бущан і Трубін пропустять найближчі матчі збірної України у відборі на ЧС-2022. Олександр Петраков вже викликав інших футболістів та зізнався, що Олександр Шовковський залишається у команді. Також новоспечений наставник "синьо-жовтих" розповів про умови призначення – так не працював ще жоден тренер збірної.

Завершився 5-й тур УПЛ – Інгулець обіграв Львів та здобув першу перемогу в чемпіонаті 2021/22. Було на що подивитися і в Другій лізі – там забили гол ударом з центра поля.

Лучано Лучі був госпіталізований після ДТП. Італієць був прооперований, але загрози життю немає. За кермом автомобіля, в якому перебував голова Комітету арбітрів УАФ, начебто був народний депутат від "Слуги народу".

Трансфери

Джердан Шакірі покинув Ліверпуль і підписав контракт із Ліоном. Мерсисайдці отримають 6 млн євро, а ще 5 французи ризикують заплатити як бонус.

Ювентус, Реал і ПСЖ можуть організувати бомбу літа – у всьому "винен" Роналду, який прагне покинути Турин попри рік чинного контракту.

Колос може продати основного воротаря у Польщу, а Роман Яремчук отримав нового конкурента в Бенфіці.

Світ

Мілан виграв стартовий матч сезону в Серії А, хоча новий голкіпер "россонері" кілька разів рятував свою команду в поєдинку проти Сампдорії. Переміг і Вест Хем Андрія Ярмоленка – українець відіграв останні хвилини. "Молоти" після двох турів АПЛ йдуть без втрат.

"Футбол 24" підготував традиційний огляд європейського вікенду.