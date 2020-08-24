Головні новини футболу 23 серпня: Баварія виграла Лігу чемпіонів, Рух ганебно дебютував в УПЛ, новий клуб Селезньова

Ліга чемпіонів

Баварія – переможець Ліги чемпіонів. Мюнхенці мінімально здолали у фіналі ПСЖ – переможний гол забив вихованець парижан. Мюнхен вшосте виграв головний турнір Європи, а Гансі Флік став шостим тренером, який оформив требл.

Баварія виграла всі 11 матчів у цій Лізі чемпіонів і стала максимально заслуженим володарем трофею. ПСЖ провів гідний бій за титул, але свої моменти не реалізував. Неймар знову залишився без "вухатого" і сидів у сльозах після фінального свистка.

Україна

Продовжився перший тур Прем'єр-ліги. Рух ганебно дебютував в еліті, зазнавши нищівної поразки від Ворскли – у ворота львів'ян влетіло 5 голів. Інший дебютант не провалився. Інгулець втримав нічию в матчі з СК Дніпро-1.

Львів, який пропустив старт сезону через коронавірус у команді, підписав екс-захисника Мідлсбро. Анонсували ще один гучний трансфер в УПЛ – Євген Селезньов став гравцем Колоса. Ігор Суркіс дав однозначну відповідь щодо майбутнього Владислава Супряги в Динамо. Микола Матвієнко в Наполі – Шахтар повісив цінник на провідного оборонця.

Європа

Едуард Соболь не вберіг Брюгге від сенсаційного фіаско – лідером чемпіонату Бельгії став інший українець. Богдан Михайліченко не допоміг Андерлехту здолати Мускрон. Андрій Лунін показав, як готується до повернення в Реал.

Барселона визначилася з двома пріоритетними трансферами на вихід – клуб хоче позбутися старожилів. Каталонці підшукали нову суперзірку на випадок прощання з Ліонелем Мессі.

Сініша Міхайловіч здав позитивний тест на коронавірус – тренер Болоньї у зоні підвищеного ризику через смертельну хворобу. Нові власники Роми ухвалили остаточне рішення щодо долі Паулу Фонсеки.